2020 yılı PMYO 2 bin 500 kadın erkek polis alımı için geç başvuru ekranı duyurusu geldi. 250 kadın 2250 erkek öğrenci alınacak ve PMYO 'larda 2 yıl eğitimin ardından polis olarak EGM'ye atanacak. Ayrıca bekçi alımı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bekçi alımını bekleyen gençlere iki kötü haber verildi. İşte bekçi alımı açıklaması. Polis, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunan teşkilat ve bu teşkilata mensup memurdur. Bekçilik biriminin amacı Mal ve can güvenligini korumaktır bekçilik İçişleri Bakanlığına bağlı ve Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.

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