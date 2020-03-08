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2020 yılı kadın-erkek polis alımı başvuru şartları nedir? EGM bekçi alımı var mı? İşte detaylar

Polis ve bekçi olmak isteyen adaylarımız için güzel bir içerik hazırladık. Bu bağlamda ve EGM alımlar hakkında açıklama yaptı. PMYO'lara 2020 yılında lise mezunu adaylar arasından 2 bin 500 polis alımı yapılacak. 2020 puanı ile yapılacak polis alımı başvurusunda önemli bir uyarı yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı kaynaklarından yapılan uyarıda 2500 polis alımına başvuru yapmak isteyenlerin YKS'ye müracaat etmesi gerektiğine yer verildi. AK Parti Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise bekçi alımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve yeni bekçi alımı bekleyenleri üzen haberi verdi.

  • Memurlar
  • 08.03.2020 13:52
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 13:53
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PMYO 2020 yılı kadın-erkek polis alımı başvuru şartları

2020 yılı PMYO 2 bin 500 kadın erkek polis alımı için geç başvuru ekranı duyurusu geldi. 250 kadın 2250 erkek öğrenci alınacak ve PMYO 'larda 2 yıl eğitimin ardından polis olarak EGM'ye atanacak. Ayrıca bekçi alımı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bekçi alımını bekleyen gençlere iki kötü haber verildi. İşte bekçi alımı açıklaması. Polis, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunan teşkilat ve bu teşkilata mensup memurdur. Bekçilik biriminin amacı Mal ve can güvenligini korumaktır bekçilik İçişleri Bakanlığına bağlı ve Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.

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