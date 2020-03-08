Türkiye Genelinde personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için İŞKUR 57 Bin 704 personel istihdam edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

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