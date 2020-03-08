Polis ve bekçi olmak isteyen adaylarımız için güzel bir içerik hazırladık. Bu bağlamda PMYO ve EGM alımlar hakkında açıklama yaptı.

PMYO'lara 2020 yılında lise mezunu adaylar arasından 2 bin 500 polis alımı yapılacak. 2020 YKS puanı ile yapılacak polis alımı başvurusunda önemli bir uyarı yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı kaynaklarından yapılan uyarıda 2500 polis alımına başvuru yapmak isteyenlerin YKS'ye müracaat etmesi gerektiğine yer verildi. AK Parti Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise bekçi alımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve yeni bekçi alımı bekleyenleri üzen haberi verdi.

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