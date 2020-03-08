8 Mart İŞKUR yüzlerce kamu personeli ve işçisi alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR başvuru iş ilanları

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamuya 310 memur personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS şartı ile yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. İlanlara başvurular İŞKUR internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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