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personel alımı ne zaman başlayacak? Kadrolar için başvuru şartları nelerdir?

personel alımı ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yakın bir süreçte sosyal medya hesabından açıklama yaparak 2 bin 153 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardında gözler alımlar için duyurulacak başvuru tarihlerine çevrildi. Başvuru yapmayı düşünen adaylar bu kapsamda ilan hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, kadroları için başvuru şartları nelerdir? İşte ilanla ilgili son detaylar

  • Memurlar
  • 07.03.2020 15:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 15:45
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin duyurduğu Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İlanla ilgili son gelişmeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 bin 153 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarih açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

Personel alımının 1163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim şeklinde olacağı duyuruldu.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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