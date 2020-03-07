26. dönem POMEM sınavlarına katılan binlerce polis adayı sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar, başvuru süreçlerini ve sınavları tamamladı. Gözler, Polis Akademisi'nin yapacağı duyurulara çevrilirken, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Polis Akademisi 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili son açıklama Bakan Soylu'dan gelmişti. Soylu; sınavların açıklanmasının uzun sürdüğünü belirtmişti. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…