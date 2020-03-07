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için heyecan dorukta! Polis Akademisi 26. dönem açıklandı mı?

için Polis Akademisi duyuruları merakla bekleniyor. Binlerce polis adayı 26. dönem POMEM sonuçları için araştırma yapıyor. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavını tamamlayan adaylar şimdi de POMEM sonuçlarını bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte polis olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Puan hesaplamasında yüzde 25 KPSS puanı, yüzde 25 fiziki yeterlilik sınavı ve yüzde 50 sözlü mülakat etkili olacak. Bakan Soylu, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." demişti. Peki, 26. dönem ?

  • Memurlar
  • 07.03.2020 12:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 12:05
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7 bin polis alımı için heyecan dorukta!

26. dönem POMEM sınavlarına katılan binlerce polis adayı sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar, başvuru süreçlerini ve sınavları tamamladı. Gözler, Polis Akademisi'nin yapacağı duyurulara çevrilirken, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Polis Akademisi 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili son açıklama Bakan Soylu'dan gelmişti. Soylu; sınavların açıklanmasının uzun sürdüğünü belirtmişti. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

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