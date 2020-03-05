TÜBİTAK tarafından 95 personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolara alım var?

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 95 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvuru hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda TÜBİTAK 95 personel alımı hangi illerde yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre 2 Mart tarihinde başlayan başvuruların 23 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.