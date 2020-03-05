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TÜBİTAK tarafından 95 personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolara alım var?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan duyuruya göre 95 personel alımı yapılacağı belirtildi. Kurum tarafından ilanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki diğer detaylara çevrildi. İlanda yer alan bilgileri öğrenmek isteyenler konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi illere alım var? İşte detaylar

  • Memurlar
  • 05.03.2020 16:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 16:13
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TÜBİTAK tarafından 95 personel alımı yapacak!

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 95 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvuru hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda TÜBİTAK 95 personel alımı hangi illerde yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre 2 Mart tarihinde başlayan başvuruların 23 Mart tarihinde sona ereceği belirtildi. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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