İŞKUR hastane ve üniversite sınavsız personel alımı yapılacak

Binlerce kişinin beklediği İŞKUR TYP iş ilanları Mart ayı ile birlikte yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan 2 ilan ile TYP kapsamında sınavsız olarak üniversite ve hastanelere çevre temizliği alanında toplamda 150 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Buna göre yayınlanan ilanlarda adaylar Hatay merkez ve Antakya'da istihdam edilecek. Adayların 135'i Hatay merkezde istihdam edilirken 15 personelin de Antakya'da istihdam edileceği açıklandı. İşte İŞKUR TYP başvuru iş ilanları ve detaylar takvim.com.tr'de

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