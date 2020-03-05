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hastane ve üniversite başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR başvuru iş ilanları

Binlerce kişinin beklediği iş ilanları Mart ayı ile birlikte yavaş yavaş açıklanmaya başladı. İş Kurumu üzerinden yayınlanan 2 ilan ile TYP kapsamında sınavsız olarak üniversite ve hastanelere çevre temizliği alanında toplamda 150 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Buna göre yayınlanan ilanlarda adaylar merkez ve Antakya’da edilecek. Adayların 135’i Hatay merkezde istihdam edilirken 15 personelin de Antakya’da istihdam edileceği açıklandı. İşte ve detaylar takvim.com.tr'de

  • Memurlar
  • 05.03.2020 17:15
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 17:15
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İŞKUR hastane ve üniversite sınavsız personel alımı yapılacak

2020 yılı Mart ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR TYP personel alımları ardı ardına geliyor. Bu bağlamda hastane ve üniversiteye personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ve başvuru sayfası haberimizin devamında. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. TYP; İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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