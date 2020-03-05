2 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan makam şoförü, operatör ve yardımcı personel alımında başvuru detayları haberimizde. Makam şoförü olmak için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Genellikle makam şoförü alımlarında eğitim şartı ilköğretim düzeyinde tutulmaktadır. Bunun yerine kullanacağı araca göre ehliyet sahibi olmaları, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Kamubülteni.com

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