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10 ilde ilanı! İŞKUR hangileri? başvuru şartları!

Bekçi olmak isteyenler EGM ilanları hakkında araştırma yapıyor. Bekçi alımı için yapılacak duyuru merakla beklenirken, özel firmalar da yayınlıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre 10 ilde bekçi alımı yapılacak. Peki, hangileri? başvuru şartları ilanı araştıran kişiler tarafından sorgulanıyor. Bekçilik ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuru yapmanız için sistemde kayıtlı üyeniz olması gerekmektedir. İşte, binlerce kişinin merak ettiği bekçi ilanları...

  • Memurlar
  • 05.03.2020 14:33
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 14:33
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10 ilde bekçi alımı ilanı! İŞKUR Bekçi alımı yapılacak iller hangileri?

Bekçi alımı için gözler EGM'ye çevrildi. Bekçi alımı ilanları iş sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bekçi olma hayali kuran binlerce kişi EGM tarafından yapılacak duyuruları araştırıyor. Henüz EGM tarafından duyuru yapılmasa da özel kurumların bekçi arayışı sürüyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Toplam 10 ilde bekçi alımı ilanı İŞKUR sisteminde yer alıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR bekçi alımı yapılacak iller hangileri? İşte yanıtı.

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