Bekçi alımı için gözler EGM'ye çevrildi. Bekçi alımı ilanları iş sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bekçi olma hayali kuran binlerce kişi EGM tarafından yapılacak duyuruları araştırıyor. Henüz EGM tarafından duyuru yapılmasa da özel kurumların bekçi arayışı sürüyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Toplam 10 ilde bekçi alımı ilanı İŞKUR sisteminde yer alıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR bekçi alımı yapılacak iller hangileri? İşte yanıtı.

Haberin devamı için tıklayınız...