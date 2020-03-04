Bekçi alımı başvuruları başladı mı sorusu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk kazandı. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Bekçi olmak isteyen adaylar bu kapsamda yeni alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.