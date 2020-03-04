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Yüz binler heyecanla bekliyor! başvuruları başladı mı? 2020 yapılacak?

başvuruları başladı mı? Bekçi olmak isteyen yüz binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) nı bekliyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk defa başvuru yapacak olanlar 2020 yılında hangi tarihlerde bekçi alımı yapılacağını öğrenmek istiyor. Adaylar genel başvuru şartlarını, başvuru hakkındaki detayları ve sınav bilgilerini kapsamlı bir şekilde öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, 2020 yapılacak? İşte merak edilen bilgiler

  • Memurlar
  • 04.03.2020 16:14
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 16:14
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Heyecan sürüyor! 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı başvuruları başladı mı sorusu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk kazandı. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Bekçi olmak isteyen adaylar bu kapsamda yeni alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.

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