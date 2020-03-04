Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı son gün ne zaman? Komutanlıklar bünyesinde yapılacak olan sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları yüz binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 175 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),