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açıklandı mı? 26. dönem ?

26. dönem ne zaman açıklanacak? Polis olmak için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan adaylar sorusuna yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi pa.edu.tr adresinden açıklanacak sonuçlar için araştırmalar sürüyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin duyurular, sınavları tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem ? İşte detaylar…

  • Memurlar
  • 04.03.2020 14:37
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 14:37
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme oturdu. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavını tamamlayan adaylar, polis olup olmadığını öğrenmek için şimdi de sınav sonuçlarını bekliyor. POMEM sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte polis olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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