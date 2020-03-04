26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme oturdu. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavını tamamlayan adaylar, polis olup olmadığını öğrenmek için şimdi de sınav sonuçlarını bekliyor. POMEM sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte polis olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...