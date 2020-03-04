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İtfaiye adayları merakla tarafından yapılacak alımı bekliyorlar. Bugün gelen haber ise bekleyenleri sevindirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, memur olarak istihdam edilmek üzere itfaiyeye sınavla 300 personel alacak. Sınav girecek adaylar, 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde, belediyenin internet sitesinde paylaşılan formlara ulaşarak başvuru sürecini başlatacaklar. Adayların başvuru süreci, İtfaiye Dairesi Başkanlığında sağlık personeli gözetiminde yapacakları boy ve kilo ölçümünün ardından tamamlanmış olacak. Peki ?

  • Memurlar
  • 04.03.2020 18:01
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 18:02
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiyeci alacak

Belediyeden yapılan açıklamada, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarından mezun 100 kişilik kadro ile, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış 200 kişilik itfaiye eri kadrosu için, sözlü ve uygulamalı sınavla 300 personel alınacağı bildirildi. İtfaiye kelimesi Türkçeye, söndürmek anlamını taşıyan Arapça kökenli itfa etmek sözcüğünden girmiştir. Yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel isme itfaiye denilmektedir.

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