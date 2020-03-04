Belediyeden yapılan açıklamada, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarından mezun 100 kişilik kadro ile, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış 200 kişilik itfaiye eri kadrosu için, sözlü ve uygulamalı sınavla 300 personel alınacağı bildirildi. İtfaiye kelimesi Türkçeye, söndürmek anlamını taşıyan Arapça kökenli itfa etmek sözcüğünden girmiştir. Yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel isme itfaiye denilmektedir.

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