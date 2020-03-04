İŞKUR başvuru iş ilanları... İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Bozüyük Belediyesi bünyesine İHA pilotu, büro memuru ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İşte personel alımının başvuru detayları ve şartları. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Büro personeli Ülke çapında örgütlenmesi olan İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı gibi bakanlıkların il ve ilçe örgütlenmelerinde görev alan düz memurlardır.

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