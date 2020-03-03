Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı ne zaman? Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı ne zaman? Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasıyla birlikte gözler alımla ilgili detaylara çevrildi. İlanı merak edenler adaylar detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanla ilgili bilinmesi gerekenler

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 bin 153 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarih açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

Personellerin, 1163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim olacağını açıkladı.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...