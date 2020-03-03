Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanı kısa bir süre önce yayımlandı. Yakın bir süreçte ilanın yayımlanmasıyla birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanı hakkındaki detaylar hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Başvurular bugün itibariyle başladı ve 13 Mart tarihine kadar sürecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),