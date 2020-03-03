Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu 3 Mart Salı günü saat 14:00 itibariyle başlıyor. 14 Mart'ta sona erecek başvuru sürecinde toplam 175 uzman erbaş alınacak. İçişleri Bakanlığı 2020 yılı 1. dönem uzman erbaş alımı ilanının detayları da duyuruldu. Peki, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Adaylarda KPSS şartı aranmazken, yüzme testinin yapılacağı belirtildi.
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 yılı uzman erbaş alımında başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
- En az lise mezunu olmak,
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