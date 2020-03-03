Mart ayı TYP ilkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası

Mart ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR TYP iş ilanları ile personel alımları araştırılıyor. Bu anlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derlemiş bulunuyoruz. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir.

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