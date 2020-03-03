Türk Kızılayı art arda ilanlar yayımladı. Mart 2020 döneminde yapılacak personel alımında adaylar farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam edilecek. Kızılay personel alımı başvuru detayları, başvuru özel şartları ve başvuru ekranı haberimizde. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde...

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