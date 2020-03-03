Bugünkü
Takvim

Mart 2020 şartsız 4-6 bin TL maaşla iş ilanları yayımladı

Mart ayının ilk günlerinde personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda Kızılay 4 ve 6 lira maaşla eleman alacak. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detayları verdik. Kızılay ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurular için https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx sayfasını kullanabilirsiniz. Yayımlanan ilanlarda 1 kadroya en az lise , diğer kadrolara ise üniversite mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. puan şartı aranmadan yapılan personel alımında başvuru detayları ve her kadro için başvuru şartları takvim.com.tr'de

  • Memurlar
  • 03.03.2020 18:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 18:14
ABONE OL
KPSS şartsız 4-6 Bin TL maaşla iş ilanları yayımladı!

Türk Kızılayı art arda ilanlar yayımladı. Mart 2020 döneminde yapılacak personel alımında adaylar farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam edilecek. Kızılay personel alımı başvuru detayları, başvuru özel şartları ve başvuru ekranı haberimizde. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Mart 2020 Kızılay KPSS şartsız 4-6 bin TL maaşla iş ilanları yayımladı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri