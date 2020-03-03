KPSS şartsız 4-6 Bin TL maaşla iş ilanları yayımladı!

Mart ayının ilk günlerinde Kızılay personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda Kızılay 4 ve 6 lira maaşla eleman alacak. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detayları verdik.
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Mart ayının ilk günlerinde Kızılay personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda Kızılay 4 ve 6 lira maaşla eleman alacak. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detayları verdik.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
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