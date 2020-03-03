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şartsız 4-6 Bin TL maaşla iş ilanları yayımladı!

Türk ı art arda ilanlar yayımladı. Mart 2020 döneminde yapılacak personel alımında adaylar farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam edilecek. Kızılay personel alımı başvuru detayları, başvuru özel şartları ve başvuru ekranı haberimizde.

  • Memurlar
  • 04.03.2020 10:01
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 12:35
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KPSS şartsız 4-6 Bin TL maaşla iş ilanları yayımladı!

Mart ayının ilk günlerinde Kızılay personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda Kızılay 4 ve 6 lira maaşla eleman alacak. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detayları verdik.

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