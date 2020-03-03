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'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

2020 Mart ayı belediyelere personel alımları zabıta, güvenlik görevlisi ve işçi alımı üzerine yoğunlaşmış durumda. Belediyeye 'siz zabıta büro ve güvenlik görevlisi alımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi aracılığıyla bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan bir dizi duyuruda belediyeler bünyesine en az ortaokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, görevlisi, büro personeli, zabıta görevlisi ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu haberimizde ilanların detaylarına yer verdik. İşte başvuru iş ilanları ve tüm detaylar

  • Memurlar
  • 03.03.2020 11:54
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 12:13
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KPSS'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

Farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından personel zabıta ve işçi alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de

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