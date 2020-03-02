Mart ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR personel alımlarına tüm hızıyla devam ediliyor. Binlerce memur ve personel alımı 2020 itibari ile yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu anlamda istihdama önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. En çok alım yapılan meslekler arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, dikiş personeli, büro memuru, muhasebeci kadroları gelmektedir. Bunların yanı sıra istihdamı çok olmasa da başvurusu çok olan bazı kadroların ilanları da İŞKUR üzerinden açıklanmaya devam ediyor. İşte Mart ayı İŞKUR başvuru iş ilanları ve detayları takvim.com.tr'de

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