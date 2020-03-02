KPSS 2020/4 tercih sonuçları, Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru yapanlar tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bugün açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Kıymetli adaylarımız, 2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullanmıştı. ÖSYM tarafından KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonucu sorgulama işlemi

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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