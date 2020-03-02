Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan personel alım ilanlarından en dikkat çeken kadrolardan olan; stilist alımı ile manken alımı başvuru şartlarını takvim.com.tr'de veriyoruz. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir

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