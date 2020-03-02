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üzerinden ve başvuru şartları nedir? Mart ayı

Mart ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımlarına tüm hızıyla devam ediliyor. Binlerce memur ve personel alımı 2020 itibari ile yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu anlamda a önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. En çok alım yapılan meslekler arasında beden işçisi, temizlik görevlisi, dikiş personeli, büro memuru, muhasebeci kadroları gelmektedir. Bunların yanı sıra istihdamı çok olmasa da başvurusu çok olan bazı kadroların ilanları da İŞKUR üzerinden açıklanmaya devam ediyor. İşte Mart ayı ve detayları takvim.com.tr'de

  • Memurlar
  • 02.03.2020 16:43
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:44
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İŞKUR üzerinden manken ve stilist alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan personel alım ilanlarından en dikkat çeken kadrolardan olan; stilist alımı ile manken alımı başvuru şartlarını takvim.com.tr'de veriyoruz. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir

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