Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Askerlik görevini meslek olarak yapan, öğrenim durumu en az ilköğretim mezunu olan askeri birliklerde çalışan erlere ''Sözleşmeli Er'' denir. Sözleşmeli er ya da erbaşlar, Kara, Hava ve Deniz Komutanlıklarında görev yapabilmektedir. Sözleşmeli erler, askerlik görevini belli bir süre ile yapmak yerine, belli bir ücrette maaş alarak askeri personel olarak hizmet verirler. Sözleşmeli er ya da erbaşların görev süreleri 3 ila 4 yıl arasındadır. Er alımı başvuru şartları takvim.com.tr'de

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