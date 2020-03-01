Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı olmadan yapılan 610 belediye personeli ve işçisi alımında ilanlar haberimizin devamında. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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