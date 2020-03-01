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Başvuru başladı: Belediyelere şartsız 610 personel alımı

Mart ayının ilk gününde personel alım ilanlarına belediyeler ile devam ediyor. Bu bağlamda belediyelere yüzlerce personel alımı yapılacak. Özellikle alımlar şartsız olacak. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine, il özel idarelerine ve SYDV'lere personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresindeki “İnternet Şubesi” ekranı kullanılacak.

  • Memurlar
  • 01.03.2020 11:41
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 11:41
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Başvuru başladı: Belediyelere KPSS şartsız 610 personel alımı

Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı olmadan yapılan 610 belediye personeli ve işçisi alımında ilanlar haberimizin devamında. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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