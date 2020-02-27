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2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapacak! Hangi kadrolara alım var?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün sosyal medya hesabı üzerinden 2 bin 153 sözleşmeli personel müjdesini paylaştı. Bakan Pakdemirli açıklamasında "'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak." açıklamasını yaparak hangi kadrolara alım yapılacağını da belirtti. Bu kapsamda alımla ilgili detayları merak edenler şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

  • Memurlar
  • 27.02.2020 17:17
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Pakdemirli'nin açıklamasının ardından alımla ilgili detayları merak edenler detaylar hakkında araştırmalara başladı. Özellikle hangi kadrolara alım yapılacağı binlerce kişi tarafından merakla sorgulatılıyor.

HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

Personellerin, 1163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim olacağını açıkladı.

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