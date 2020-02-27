Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Pakdemirli'nin açıklamasının ardından alımla ilgili detayları merak edenler detaylar hakkında araştırmalara başladı. Özellikle hangi kadrolara alım yapılacağı binlerce kişi tarafından merakla sorgulatılıyor.

HANGİ KADROLARA ALIM VAR?

Personellerin, 1163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim olacağını açıkladı.

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