Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere 175 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Komutanlık tarafından duyurunun yapılmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler başvuru hakkındaki detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. Alımlar için başvurular 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14'de yer alan "UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ"ni olumlu olarak almak (Bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),