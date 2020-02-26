Bugünkü
Takvim

On binlerce işçi alınacak! beden işçisi, makineci (dikiş), temizlik görevlisi...

teşviklerle verilirken, () işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 153 bin 592 kişiyi işe yerleştirdi. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 343 kişiyle beden işçiliği geliyor. ; acilen 2 bin 482 makineci (dikiş), bin 657 temizlik görevlisi, bin 640 satış danışmanı, bin 279 konfeksiyon işçisi arıyor. Günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri de beden işçisidir. Çoğu kişi bunun tanımını bilmese de meslekler sözlüğüne göre hiç bir vasfı olmayan, vasıfsız işçilere artık vasıfsız değil beden işçisi deniliyor.

  • Memurlar
  • 26.02.2020 11:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 11:21
ABONE OL
55 bin işçi alınacak! Beden işçisi, makineci dikiş, temizlik görevlisi...

Yılbaşından bu yana 153 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, acilen 54 bin 689 işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi arıyor... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar On binlerce işçi alınacak! İŞKUR beden işçisi, makineci (dikiş), temizlik görevlisi...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri