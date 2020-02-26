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üzerinden farklı mesleklerde 55 bin işçi alımı yapılacak! Hangi alanlara işçi alımı yapılacak?

Türkiye İş Kurumu () Şubat ayında yayımlanan güncel ilanlar aracılığıyla 55 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurum tarafından Türkiye genelinde binlerce kurum personel ve işçi alımları gerçekleştiriyor. İŞKUR 2020 yılının başından itibaren 153 binden fazla vatandaşa iş buldu. Bu kapsamda güncel işçi alımı ilanları takip eden vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru hakkındaki diğer detayları merak ediyor. Peki, İŞKUR'dan hangi alanlara işçi alımı yapılacak? İşte ilanlar hakkında detaylar

  • Memurlar
  • 26.02.2020 23:03
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 23:05
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İŞKUR aracılığıyla 55 bin işçi alımı duyuruldu!

İŞKUR'un resmi internet sitesinde duyurulan güncel işçi alımlarıyla her ay on binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Kurum işsizlik oranını düşürmek ve istihdamın artırılması amacıyla her gün iş arayanlar için yeni ilanlar duyuruyor. Çeşitli tarihler aralığında resmi internet sitesinden binlerce ilan duyuran kurum iş arayan binlerce kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara kişiler rahatlıkla ulaşıp başvuru yapabiliyor, kendi sektörüyle ilgili alanlarda kolaylıkla detaylara ulaşabiliyor. İŞKUR'da halen yaklaşık 54 bin 689 açık iş bulunuyor. İşte meslek meslek alım yapılacak kadrolar

İŞKUR'DAN HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

Meslek: Beden işçisi
Açık iş: 9.343

Meslek: Makineci (Dikiş)
Açık iş: 2.482

Meslek: Temizlik görevlisi
Açık iş: 1.656

Meslek: Satış danışmanı
Açık iş: 1640

Meslek: Konfeksiyoncu
Açık iş: 1.279

Meslek: Garson
Açık iş: 1.158

Meslek: Kasiyer
Açık iş: 750

Meslek: Çağrı merkezi temsilcisi
Açık iş: 680

Meslek: Gazaltı kaynakçısı
Açık iş: 700

Meslek: Güvenlik görevlisi
Açık iş: 588

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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