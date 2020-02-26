İŞKUR'un resmi internet sitesinde duyurulan güncel işçi alımlarıyla her ay on binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Kurum işsizlik oranını düşürmek ve istihdamın artırılması amacıyla her gün iş arayanlar için yeni ilanlar duyuruyor. Çeşitli tarihler aralığında resmi internet sitesinden binlerce ilan duyuran kurum iş arayan binlerce kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara kişiler rahatlıkla ulaşıp başvuru yapabiliyor, kendi sektörüyle ilgili alanlarda kolaylıkla detaylara ulaşabiliyor. İŞKUR'da halen yaklaşık 54 bin 689 açık iş bulunuyor. İşte meslek meslek alım yapılacak kadrolar
İŞKUR'DAN HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?
Meslek: Beden işçisi
Açık iş: 9.343
Meslek: Makineci (Dikiş)
Açık iş: 2.482
Meslek: Temizlik görevlisi
Açık iş: 1.656
Meslek: Satış danışmanı
Açık iş: 1640
Meslek: Konfeksiyoncu
Açık iş: 1.279
Meslek: Garson
Açık iş: 1.158
Meslek: Kasiyer
Açık iş: 750
Meslek: Çağrı merkezi temsilcisi
Açık iş: 680
Meslek: Gazaltı kaynakçısı
Açık iş: 700
Meslek: Güvenlik görevlisi
Açık iş: 588
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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