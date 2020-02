İŞKUR'un resmi internet sitesinde duyurulan güncel işçi alımlarıyla her ay on binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Kurum işsizlik oranını düşürmek ve istihdamın artırılması amacıyla her gün iş arayanlar için yeni ilanlar duyuruyor. Çeşitli tarihler aralığında resmi internet sitesinden binlerce ilan duyuran kurum iş arayan binlerce kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara kişiler rahatlıkla ulaşıp başvuru yapabiliyor, kendi sektörüyle ilgili alanlarda kolaylıkla detaylara ulaşabiliyor. İŞKUR'da halen yaklaşık 54 bin 689 açık iş bulunuyor. İşte meslek meslek alım yapılacak kadrolar

İŞKUR'DAN HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

Meslek: Beden işçisi

Açık iş: 9.343

Meslek: Makineci (Dikiş)

Açık iş: 2.482

Meslek: Temizlik görevlisi

Açık iş: 1.656

Meslek: Satış danışmanı

Açık iş: 1640

Meslek: Konfeksiyoncu

Açık iş: 1.279

Meslek: Garson

Açık iş: 1.158

Meslek: Kasiyer

Açık iş: 750

Meslek: Çağrı merkezi temsilcisi

Açık iş: 680

Meslek: Gazaltı kaynakçısı

Açık iş: 700

Meslek: Güvenlik görevlisi

Açık iş: 588

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

