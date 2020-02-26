İstihdama teşviklerle tam destek verilirken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 153 bin 592 kişiyi işe yerleştirdi. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 343 kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen 2 bin 482 makineci (dikiş), bin 657 temizlik görevlisi, bin 640 satış danışmanı, bin 279 konfeksiyon işçisi arıyor. Günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri de beden işçisidir. Çoğu kişi bunun tanımını bilmese de meslekler sözlüğüne göre hiç bir vasfı olmayan, vasıfsız işçilere artık vasıfsız değil beden işçisi deniliyor.

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