Komutanlıklar tarafından yayımlanan güncel uzman erbaş, sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı ilanları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuru hakkındaki diğer detayları öğrenmek istiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alım sürecindeki her türlü duyuru, bilgilendirme ve güncelleme www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),