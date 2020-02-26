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Gözler o tarihte! başvuruları ne zaman? EGM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı, 27. dönem alımları için yapılacak beklenirken polis olmak isteyen on binlerce aday 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EGM POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte 2020 EGM POMEM genel başvuru şartları

  • Memurlar
  • 26.02.2020 15:48
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 15:48
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27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu polis olmak isteyen adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 26. dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.

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