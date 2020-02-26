27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusu polis olmak isteyen adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 26. dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.