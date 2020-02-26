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başvuru iş ilanları... ve yapılacak

üzerinden personel alımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR internet adresi üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. ve zabıta müdürlüğüne yapılan nda İŞKUR tarafından açıklandı. Detaylar haberimizde yer alıyor. Ayrıca yılbaşından bu yana 153 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, acilen 54 bin 689 işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi arıyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

  • Memurlar
  • 26.02.2020 11:00
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 11:02
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Belediyelere sayaç okuma personeli ve bekçi alımı yapılacak

İŞKUR üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan 4 duyuruda en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından sayaç okuma personeli ve bekçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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