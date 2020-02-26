İŞKUR üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan 4 duyuruda en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından sayaç okuma personeli ve bekçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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