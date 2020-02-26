86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Özel Güvenlik sınavına katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürürken sonuçların nasıl öğrenilebileceğini de merak ediyor. Adaylar bu kapsamda en çok Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları açıklandı.

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