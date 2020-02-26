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86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır? sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Yakın bir süreçte 86. sınavına katılan adayların sonuçlar hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında soru ve cevaplara dair detaylar adaylarla paylaşıldı. Şubat ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde soru ve cevapları tek tek kontrol eden adaylar 86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. Peki, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

  • Memurlar
  • 26.02.2020 16:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 16:54
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86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır?

86. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Özel Güvenlik sınavına katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürürken sonuçların nasıl öğrenilebileceğini de merak ediyor. Adaylar bu kapsamda en çok Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor.

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları açıklandı.

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