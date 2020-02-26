Onur Air tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından kabin memuru alımı yapılacağına yer verildi. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılacak? Yayımlanan duyuruda işin tanımı ile ilgili "Uçuş görevinin icrasında Şirket ve ilgili otoriterler tarafından belirlenmiş kurallara uygun olarak yolcu emniyet ve konforunun sağlanması." ifadelerine yer verildi. Kabin memuru olmak isteyen gençlerin aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir.

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