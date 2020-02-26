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6 bin TL maaşla tecrübesiz personel alınacak

u olmak günümüzde oldukça popüler hava yolları ise kabin memuru alımlarına tüm hızı ile devam ediyor. Popüler bir meslek icra eden kabin memurları, uçuş görevi sırasında yolcu emniyeti ve konforundan sorumludur. Kadın kabin memurları için hostes, erkek kabin memurları için steward denmektedir. Geçerli sertifikaya sahip olarak kabin amirine karşı da sorumlulukları bulunan kabin memurlarında bazı şartlar aranmaktadır. tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan güncelleme duyurusunda adaylar arasından yapılacağına yer verildi. Başvuru şartları takvim.com.tr'de.

  • Memurlar
  • 26.02.2020 11:33
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 11:50
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6 bin TL maaşla tecrübesiz en az lise mezunu personel alınacak

Onur Air tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından kabin memuru alımı yapılacağına yer verildi. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılacak? Yayımlanan duyuruda işin tanımı ile ilgili "Uçuş görevinin icrasında Şirket ve ilgili otoriterler tarafından belirlenmiş kurallara uygun olarak yolcu emniyet ve konforunun sağlanması." ifadelerine yer verildi. Kabin memuru olmak isteyen gençlerin aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir.

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