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903 ve ! 25 Şubat kamu ilanları açıklandı! İşte kurumlar

25 Şubat kamu ilanları açıklandı! 903 Memur ve yapılacak olup şartlar ve kadroları sizlere aktarıyoruz. kapsamında kamuya 903 personel alımı yapılacak ve alımlar, Beden İşçisi, Temizlik İşçisi, Güvenlik Görevlisi,Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma), Beden İşçisi (Genel), Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt), Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi, Elektrikçi (Genel), gibi kadrolara personel alınacak. İşte 903 personel alımı ve takvim.com.tr'de

  • Memurlar
  • 25.02.2020 10:08
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 10:08
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İŞKUR 24 Şubat kamu ilanları açıklandı!

İŞKUR yeni haftaya personel alım ilanları için başladı. Her gün merakla beklenen ilanlar vatandaşları iş sahibi yapıyor. 25 Şubat Gece yarısı İŞKUR İnternet sitesinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurum ve kuruluşlardan 903 personel, memur ve işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda adaylar başvurularını İnternet ortamında veya alım yapılacak il İŞKUR müdürlüğünden gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR üzerinden İnternet ortamında alım yapılacak personel alımları için adaylar başvurularını, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinde gerçekleştirmeleri gereklidir.

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