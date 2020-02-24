İŞKUR yeni haftaya personel alım ilanları için başladı. Her gün merakla beklenen ilanlar vatandaşları iş sahibi yapıyor. 25 Şubat Gece yarısı İŞKUR İnternet sitesinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurum ve kuruluşlardan 903 personel, memur ve işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda adaylar başvurularını İnternet ortamında veya alım yapılacak il İŞKUR müdürlüğünden gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR üzerinden İnternet ortamında alım yapılacak personel alımları için adaylar başvurularını, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinde gerçekleştirmeleri gereklidir.

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