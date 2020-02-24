İŞKUR 24 Şubat kamu ilanları açıklandı! 903 Memur ve Personel alımı yapılacak olup şartlar ve kadroları sizlere aktarıyoruz. Kamu personeli kapsamında kamuya 903 personel alımı yapılacak ve alımlar, Beden İşçisi, Temizlik İşçisi, Güvenlik Görevlisi,Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma), Beden İşçisi (Genel), Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt), Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi, Elektrikçi (Genel), gibi kadrolara personel alınacak.

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