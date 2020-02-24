Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Şubat'ta başlayan başvurular bugün tamamlanacak. Diyanet'ten başvuru yapamayan adaylar için son gün uyarısı geldi. Sınava ilişkin merak edilen tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, DİB-MBSTS başvuru nasıl yapılır? 2020 DİB MBSTS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

2020 DİB-MBSTS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

18 Şubat'ta başlayan başvurular 24 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Geç başvuru işlemleri ise 05 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.