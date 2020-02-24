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Diyanet'ten son gün uyarısı! DİB-MBSTS başvuru nasıl yapılır? 2020 ?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ÖSYM işbirliğinde gerçekleştirilen DİB-MBSTS sınavına kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamamış adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. DİB-MBSTS sınavına ilişkin tüm detaylara takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, DİB-MBSTS başvuru nasıl yapılır? 2020 ?

  • Memurlar
  • 24.02.2020 09:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 09:49
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DİB-MBSTS başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Şubat'ta başlayan başvurular bugün tamamlanacak. Diyanet'ten başvuru yapamayan adaylar için son gün uyarısı geldi. Sınava ilişkin merak edilen tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, DİB-MBSTS başvuru nasıl yapılır? 2020 DİB MBSTS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

2020 DİB-MBSTS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

18 Şubat'ta başlayan başvurular 24 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Geç başvuru işlemleri ise 05 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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