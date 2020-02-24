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2750-3000 TL maaşla personel alımı yapıyor haberi heyecan yarattı!

personel alımı başvurusu: 25 Şubat 2020 ilanları heyecan yarattı! BİM tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

  • Memurlar
  • 25.02.2020 10:09
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
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2750-3000 TL maaşla BİM personel alımı yapıyor

İŞKUR üzerinden kurumların personel alımları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM 2750-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular bugün başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde BİM personel alımlarına yer verdik.

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