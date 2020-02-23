İŞKUR hastanelere ve bazı sağlık kuruluşlarına personel alımı yapılacağını duyurdu. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey takvim.com.tr'de yer alıyor. Farklı branşlardan en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yüzlerce sağlık personeli alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, başvuru ön kayıtlarının kendi sitesi üzerinden online yapılacağını belirtti. Peki, hangi branşlardan kaç sağlık personeli alımı yapılacak? Hangi hastanelere personel alımı yapılacak?

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