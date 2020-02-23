İŞKUR 10-29 Şubat'ta vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün beden işçisi alımı için 2 bin 133, temizlik personeli alımı için ise 581 iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.

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