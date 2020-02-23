Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, başvuruların 24 Şubat 2020 günü başlayacağı ve 28 Şubat 2020 'de sona ereceğine yer verildi. Başvurular İŞKUR il müdürlüğünden ya da İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Yayımlanan duyuruda mevsimlik işçi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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