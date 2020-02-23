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kamu kurumlarına ilköğretim mezunu personel alımı yapacak

tarafından kamu kurumlarına ilköğretim mezunu personel alımları devam ediyor. Şubat ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar ilanları araştırıyor. İŞKUR üzerinden yapılan beden işçisi alımında adayların İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmekte olup ilgili ilanlarahttps://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspxadresi üzerinden erişim sağlamak mümkündür. Açılan sayfada ilan numarasını girerek online başvuru yapmak gerekmekte olup detaylar ilan sayfasında yer almaktadır. İlanlarda 2 belediye bünyesinde edilmek üzere toplamda 11 personel alımı gerçekleştirilecektir.

  • Memurlar
  • 23.02.2020 13:53
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 14:29
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İŞKUR kamu kurumlarına ilköğretim mezunu personel alımı yapacak

İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına 11 temizlik personeli alımı yapılacaktır. İlköğretim mezunu personel alımlarının istihdam yerleri Ayvacık ve Enez Belediyesi olacaktır. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.

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