2020 TUS kontenjanları nasıl? TUS sınavı ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanacak 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) saatler kala, sınava katılacak adaylar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. 2020 yılı TUS 1. dönem sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, TUS sınav tarihi ne zaman? TUS saat kaçta başlayacak? İşte 2020 TUS kontenjanları ve şartları...

2020 TUS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2020 1. dönem TUS sınavı 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. TUS'un, sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi de saat 14.45'te başlayacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.