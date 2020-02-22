İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile birlikte polislere yeni haklar tanındı. Verimliliğin artması ve personel memnuniyeti üzerine hazırlanan genelge, 81 ilde bulunan il emniyet müdürlüklerine gönderildi. Böylelikle emniyet personeli artık daha az yorulacak. Moral ve motivasyonunun artırılması için yeni aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca, çalışma saatlerine yapılacak düzenleme ile birlikte 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine geçilecek. Peki, emniyet personeli için verilen yeni haklar neler? İşte cevaplar...

EMNİYET PERSONELİ İÇİN VERİLEN YENİ HAKLAR NELER?

* Genelge ile birlikte il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine tamamen geçilecek. Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için düzenlemeler yapılacak.

* Personelin senelik izinleri kış ve yaz aylarında olmak üzere iki dönem halinde planlanacak. Yıllık izin en az 3'te 1'i kış aylarında kullandırılacak. Böylece, her personelin iznini tamamını her yıl kullanması sağlanacak.

* Emniyet personeli evlilik yıldönümlerinde artık bir gün izinli sayılacak.

* Görev dağılımı ve birimlerdeki istihdamda adil olunacak. Tüm personelin her yıl en az bir defa rehberlik ve psikolojik danışma büro amirliklerinde görevli psikologlarla zorunlu bireysel görüşmeye katılması sağlanacak.

* Moral ve motivasyonun artırılması emniyet mensubunun daha dinç kafayla çalışabilmesi için aktiviteler artırılacak.

* Personelin eş ve çocuklarının da katılacağı kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

* Personelin spor turnuvalarıyla birbiriyle kaynaşmaları sağlanacak.

* Genelgeye göre, evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personel yalnız bırakılmayacak. Zamanında yapılacak ziyaretler ile birlikte gerekli maddi ve manevi destek verilecek.

* Tüm komiser yardımcıları alanda edindikleri tecrübenin paylaşımı ve mevzuat bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Polis Akademisi Başkanlığınca, bir haftalık hizmet içi eğitim programına tabi tutulacak.