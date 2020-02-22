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personel alımı kesin sonuçları açıklandı! 2020 Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi sonuçları sorgula

Orman Genel Müdürlüğü perosnel alımına ilişkin kesin sonuçlar açıklandı. 1150 adet orman Mühendisi alımı ve 2700 Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirmeleri tamamlandı. Peki, 2020 Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte personel alımı kesin sonuçları...

  • Memurlar
  • 22.02.2020 10:36
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 10:36
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Ogm personel alımı kesin sonuçları açıklandı!

Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 adet Orman Mühendisi, 2700 adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin sınav sonuçları 7 Şubat'ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar alındı. İtiraz değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar erişime açıldı. Peki, 2020 Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte OGM personel alımı kesin sonuçları...

OGM PERSONEL ALIMI KESİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar kesin sonuçları, http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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