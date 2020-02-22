Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 adet Orman Mühendisi, 2700 adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin sınav sonuçları 7 Şubat'ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar alındı. İtiraz değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar erişime açıldı. Peki, 2020 Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte OGM personel alımı kesin sonuçları...
OGM PERSONEL ALIMI KESİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar kesin sonuçları, http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
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